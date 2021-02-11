新冠疫苗｜私家醫生：收逾50人預約接種　長者、長期病患傾向選科興疫苗 (22:46)

全港約1500間私家診所將於3月起提供新型冠狀病毒疫苗接種，港府本月23日將開簡介會向私家醫生講解診所接種安排。家庭醫生關嘉美稱現時已收到逾50人預約接種，她並觀察到年長和有長期病的人傾向接種科興疫苗，年輕人則傾向接種BioNTech疫苗。家庭醫生林永和亦形容市民反應踴躍。
林永和表示，昨日（19日）和今日（20日）收到數十個電話查詢和預約，形容市民反應踴躍，希望多一重保護，但因接種細節仍待政府公布，他暫未能幫市民預約。
林永和稱近日多了年逾60歲的長者特意到診所了解自己是否適合接種疫苗；又有市民在選擇疫苗上「心大心細」，希望醫生給予建議應選科興或BioNTech疫苗。但他暫未接獲孕婦查詢，相信是因孕婦對接種較保守。
西醫工會會長楊超發的診所過去數日亦收到數十名市民來電查詢，主要是長者，他形容市民對接種疫苗反應不錯。至於哪種疫苗較受歡迎，楊超發稱較多長者希望接種科興疫苗，因相信其副作用較少。楊超發本人亦因應安全性，傾向接種科興疫苗。
關嘉美則稱，收到逾50名市民表示希望預約，她已留下市民的聯絡方法作預約，待政府公布疫苗分配詳情。但她認為市民的取態很容易受影響，最終是否踴躍有待開始接種才知道。而據她觀察，年長和長期病患者傾向接種科興疫苗，年輕人傾向接種BioNTech疫苗。她亦遇到有長者認為疫苗很危險，不願接種。
關嘉美屬年逾60歲的優先接種群組，她計劃接種科興疫苗，因對滅活疫苗的傳統技術安全性有信心，加上自己有皮膚敏感史，相信打科興現副作用風險較小，又認為其保護率超過50%可接受。
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