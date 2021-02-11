新冠肺炎｜3確診者為食肆員工　包括大坑拉麵來、中環莊士大廈麥當勞廚師 (17:02)

．大坑浣紗街「拉麵來」廚師：29歲患者（個案10834）住在早前曾因出現確診個案被列入強制檢測公告的崇愛樓，與早前出現兩宗確診的單位同層。他最後上班日為2月18日，2月11日起出現病徵，同日曾到旺角黑布街的拉麵來分店工作，2月17日在社區檢測中心採樣後確診。兩間分店的員工均被列為密切接觸者須檢疫

．天后電氣道御名軒知客：36歲（個案10829）女患者2月16日在社區檢測中心採樣後確診，無病徵

．中環干諾道中莊士大廈麥當勞廚師：33歲（個案10830）男患者最後上班日為2月15日，無病徵

以上3間食肆須關閉14天。歐家榮表示，確診員工傳染期間，曾到訪涉事餐廳的顧客，如有掃描「安心出行」二維碼，會獲通知到訪餐廳出現確診個案。歐家榮又稱，建議顧客做病毒檢測，但衛生署不會將顧客列為密切接觸者。

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