新冠肺炎｜3確診者為食肆員工　包括大坑拉麵來、中環莊士大廈麥當勞廚師 (17:02)

截至今日（19日）凌晨零時，本港新增13宗新型冠狀病毒確診個案。12宗屬本地感染，當中8宗為源頭不明，4宗與早前個案相關；餘下一宗為輸入個案。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在疫情記者會表示，其中3宗個案涉及食肆員工。
．大坑浣紗街「拉麵來」廚師：29歲患者（個案10834）住在早前曾因出現確診個案被列入強制檢測公告的崇愛樓，與早前出現兩宗確診的單位同層。他最後上班日為2月18日，2月11日起出現病徵，同日曾到旺角黑布街的拉麵來分店工作，2月17日在社區檢測中心採樣後確診。兩間分店的員工均被列為密切接觸者須檢疫
．天后電氣道御名軒知客：36歲（個案10829）女患者2月16日在社區檢測中心採樣後確診，無病徵
．中環干諾道中莊士大廈麥當勞廚師：33歲（個案10830）男患者最後上班日為2月15日，無病徵
以上3間食肆須關閉14天。歐家榮表示，確診員工傳染期間，曾到訪涉事餐廳的顧客，如有掃描「安心出行」二維碼，會獲通知到訪餐廳出現確診個案。歐家榮又稱，建議顧客做病毒檢測，但衛生署不會將顧客列為密切接觸者。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介