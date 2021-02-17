港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:06)

本港周二（16日）新增8宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月10至16日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月16日報道：周二增8確診3源頭不明

○油尖旺區

西九龍政府合署南座

永安九龍中心 聯邦金閣酒家

香港西九龍站

○觀塘區

淘大商場

○深水埗區

石硤尾邨商場

仁寶大廈 水手快餐店

○黃大仙區

樂富廣場 Itamama Bistro

○九龍城區

香港電台電視大廈

○大埔區

大埔超級城

○沙田區

新港城中心（4期） 一粥麵

禾輋廣場

○荃灣區

荃新天地

卓明大廈 沙嗲王

大壩街9號地舖 無邊

○元朗區

唐人新村路1號 唐

元朗商業中心 大快活

宏豐大廈 潮龍園

○屯門區

V City 一田超市Balencia

○東區

港鐵柴灣站

東貿廣場

杏花新城 唐記包點

元宮閣 豚王

○灣仔區

聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓

資料來源：衛生防護中心（截至2月16日）

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