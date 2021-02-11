稅局助理涉擅用中央電腦查前夫債主資料　事主：追問被告前夫遭反問「唔記得我老婆喺嗰度做咩？」 (19:45)

被告黃綺芳（54歲）案發時任職稅務局文書助理，據悉已停職。她被控於2016年2月17日及19日不誠實地取用稅務局中央電腦系統。

商人陳耀智供稱，他於2013年結識被告的前夫黎金雷，向黎金雷支付約200萬港元融資，黎金雷自此沒有向他還款。至2016年2月，黎金雷向他發送WhatsApp信息，邀約到青衣或長沙灣見面詳談。他懷疑黎金雷知悉其家人住址，所以沒有理會。

陳耀智表示，不久收到自稱「Rono」（黎金雷洋名）的男子致電，他問對方「點解有我資料？」，對方反問「你唔記得我老婆喺嗰度做咩？」他記起黎金雷的前妻、即本案被告在稅務局工作，懷疑有人擅用職權取用資料，遂向個人資料私隱專員公署投訴。

在辯方盤問下，陳耀智透露早於2013年左右，黎金雷勸說他向財務公司注資，曾表明「我太太在稅局工作，可以查客人資料，知道他們的還款能力」。

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