鰂魚涌惠利大廈全座04室須撤離檢疫　袁國勇籲居民勿開向天井窗戶【短片】 (23:20)

袁國勇續稱，大廈03室及04室之間有四邊密封的天井，有可能確診病人放出的病毒經抽氣扇、煙囪效應傳到樓上單位；亦可能經地渠或喉管傳播、尤其廁所地下去水位U形隔氣管失效。他呼籲居民切勿打開向着天井的窗戶。

【23:20更新】晚上約10時半，惠利大廈04室居民陸續撤離往檢疫中心。

【17:43】衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，惠利大廈至今發現4宗確診及3宗初步陽性個案，4宗確診居於1404室，其中兩宗初步陽性分別居於1704室及2104室，懷疑大廈出現垂直傳播。袁國勇其後補充，餘下一宗初步陽性個案居於1811B室劏房，懷疑該單位的住戶因與其他確診者有共用升降機等設施而受感染。

環保署代表指出，惠利大廈樓齡53年，有23層共約430戶，大廈約10年前做過外牆維修，曾更換外牆喉管。專家今日進入有住客染疫的1404、1704及2104室視察，發現外牆及單位內的喉管都有改動。

袁國勇引述大廈住戶稱在廚房洗完菜，經過廁所會聞到地渠傳出臭味，直接證明到喉管的U形隔氣管失效，但他表示現時未能確定是天井煙囪效應，還是喉管導致大廈爆疫，而大廈天井位闊度足夠，檢測後在03室未見有陽性個案，故現階段最穩妥做法是先撤離04室住戶。

鰂魚涌惠利大廈 相關報道：

3受限區解封 鰂魚涌檢3宗、紅磡檢1宗初步確診 旺角未發現確診個案

封區檢測 相關報道：

深水埗恒安樓、佐敦文英樓設「受限區域」

佐敦文英樓列封區強制檢測 政府向「八文樓」其餘7廈居民發快速抗原測試套裝

新冠肺炎 相關報道：

筲箕灣官立中學兩中六生染疫 130學生及多名教職員須檢疫 本港今增32確診6為源頭不明

地盤開工須定期檢測及持陰性證明 何栢良：成效不及封爆疫地盤強檢

強制檢測大廈及地點名單（2月8日更新版）

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽