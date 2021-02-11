鰂魚涌惠利大廈全座04室須撤離檢疫　袁國勇籲居民勿開向天井窗戶【短片】 (23:20)

鰂魚涌惠利大廈昨（7日）被列「受限區域」，今早（8日）完成新型冠狀病毒強制檢測後發現3宗初步確診，大廈累計7人染疫，其中6人居於04室。港大微生物學系講座教授袁國勇今午聯同衛生防護中心及環保署人員到該大廈視察後，袁國勇表示，全座大廈的04室住戶均要撤離檢疫。
袁國勇續稱，大廈03室及04室之間有四邊密封的天井，有可能確診病人放出的病毒經抽氣扇、煙囪效應傳到樓上單位；亦可能經地渠或喉管傳播、尤其廁所地下去水位U形隔氣管失效。他呼籲居民切勿打開向着天井的窗戶。
【23:20更新】晚上約10時半，惠利大廈04室居民陸續撤離往檢疫中心。
【17:43】衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，惠利大廈至今發現4宗確診及3宗初步陽性個案，4宗確診居於1404室，其中兩宗初步陽性分別居於1704室及2104室，懷疑大廈出現垂直傳播。袁國勇其後補充，餘下一宗初步陽性個案居於1811B室劏房，懷疑該單位的住戶因與其他確診者有共用升降機等設施而受感染。
環保署代表指出，惠利大廈樓齡53年，有23層共約430戶，大廈約10年前做過外牆維修，曾更換外牆喉管。專家今日進入有住客染疫的1404、1704及2104室視察，發現外牆及單位內的喉管都有改動。
袁國勇引述大廈住戶稱在廚房洗完菜，經過廁所會聞到地渠傳出臭味，直接證明到喉管的U形隔氣管失效，但他表示現時未能確定是天井煙囪效應，還是喉管導致大廈爆疫，而大廈天井位闊度足夠，檢測後在03室未見有陽性個案，故現階段最穩妥做法是先撤離04室住戶。
鰂魚涌惠利大廈 相關報道：
3受限區解封 鰂魚涌檢3宗、紅磡檢1宗初步確診 旺角未發現確診個案
封區檢測 相關報道：
佐敦文英樓列封區強制檢測 政府向「八文樓」其餘7廈居民發快速抗原測試套裝
新冠肺炎 相關報道：
筲箕灣官立中學兩中六生染疫 130學生及多名教職員須檢疫 本港今增32確診6為源頭不明
地盤開工須定期檢測及持陰性證明 何栢良：成效不及封爆疫地盤強檢
相關字詞﹕惠利大廈 封區 袁國勇 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介