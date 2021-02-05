元朗富來花園、馬鞍山恆安邨恆江樓晚上封樓檢測【短片】 (19:53)

元朗富來花園直擊片段：

【19:49】針對馬鞍山恆安邨恆江樓的「受限區域」，區域內的人須留在其處所並接受新型冠狀病毒強制檢測，待區內所有已識別的受檢者完成檢測，並大致確定結果，才可離開處所。政府目標於明早（6日）約7時完成行動。20:53報道：馬鞍山恆安邨恆江樓封樓檢測 居民稱大廈已納入強檢批安排重複【短片】

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於上述「受限區域」的受檢者，於明日凌晨2時前接受檢測；任何人如於1月23日至2月5日期間，曾身處該大廈逾兩小時，亦要在2月7日前接受強制檢測。

翻查資料，為馬鞍山恆安邨恆江樓居民有一宗確診個案（個案10551），為53歲男子在2月4日確診，2月1日發病。馬鞍山恆安邨恆江樓早前被列入強制檢測大廈公告，任何人在1月22日至2月4日曾身處該大廈超過兩小時的人，須於2月6日或之前接受檢測。

【19:10】針對元朗富來花園受限區域內的人，須留在其處所並接受新型冠狀病毒強制檢測，待區內所有已識別的受檢者完成檢測，並大致確定結果，才可離開處所。政府目標於明早約7時完成行動。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於上述「受限區域」的受檢者，於明日凌晨2時前接受檢測；任何人如於1月23日至2月5日期間，曾身處該大廈逾兩小時，亦要在2月7日前接受強制檢測。

翻查資料，元朗富來花園B座今有一宗源頭不明確診個案。

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