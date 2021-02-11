新冠肺炎｜今增19宗確診全屬本地個案　7宗為源頭不明　多7幢大廈須強制檢測 (16:39)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然今日新增確診個案只有19宗，但有7宗無源頭個案分佈在不同地區，顯示社區仍有傳播鏈，疫情未完全受控。

今日部分個案如下：

．中環皇后大道中尚至醫療大樓一名在16樓工作的護士確診，負責登記工作，最後上班日為1月29日，同日出現喉嚨痛；有5名密切接觸者要檢疫，會安排曾接觸的病人檢測。尚至醫療集團稱，大樓16樓由即日起關閉至2月5日，以進行徹底清潔及消毒

．昨日公布檢測結果為不確定的旺角朗豪坊UNIQLO員工轉為確診，該群組累計4名朗豪坊分店員工及兩名相關友人確診

．機場三跑地盤增一宗確診，為確診者的密切接觸者，於檢疫中心發現。

．救世軍南山長者之家增一宗確診，為昨日公布初步確診的職員。院舍另新增一人初步確診，於亞博社區檢疫設施送院。

新增7幢大廈須強制檢測：

．旺角上海街647至651號文華閣

．通菜街9至15號/豉油街23號

．紅磡差館里21至27號富業大廈

．銅鑼灣希雲道禮雲大廈1座

．上環皇后大道中嘉寶大廈

．北角天后廟道摩天大廈

．海怡半島3期21座美浚閣

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