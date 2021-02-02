封區｜4受限區商戶嘆封區過後早上未能正常營業 (12:21)

油麻地新填地街150號地下一間茶餐廳的負責人龍小姐表示，今早7時許向檢疫人員登記資料後獲准返回店內準備，但至早上10時半仍未完全解封，檢疫人員亦不肯透露原因。她形容損失5位數營業額，「成個早餐做唔到，損失一萬幾千，封完區到下午啲客都唔敢嚟，呢啲損失都未計。」

油麻地永星里2號B地下花店負責人「明記」今早返回店舖後一直等候解封，他說不擔心感染，又稱封區行動令他損失逾半生意，但認為「疫情拖吓仲死，政府要做都冇辦法，疫苗早啲出到嚟打咗就放心」。

油麻地新填地街160號地下木器店負責人郭先生表示，自己昨晚6時許收舖離開，剛好避過封區，今早獲准返店等候，但早上時段未能正常營業，損失最少半日生意額。

另外，尖沙嘴金鑾大廈樓上賓館住客卓先生表示，自己因怕罰款才願意配合檢測。他認為當局突然封區「好唔方便」，又稱封區時不少住客尚未返回大廈，成效如何見仁見智，但感覺當局安排「好求其，似做騷」。

住客Sunny稱昨日封區時未下班，回家始發現大廈被圍封。他稱未經歷過封區，對政府行動感驚訝但表示理解，只是擔心若再突擊封區會阻礙上班。

劏房業主親開門 確認無應門單位「真係冇人」

而金鑾大廈樓上有多個劏房，當局因擔心有劏房住客故意不應門，特地聯絡業主楊先生今早返回大廈協助開門，結果發現該批劏房「真係冇人」。楊先生稱金鑾大廈的確診者為其租客，其他住客已隔離及檢測，認為封區檢測「做完會安心啲嘅」。

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