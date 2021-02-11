湯家驊：阿斯利康疫苗未有三期臨牀數據仍獲歐盟批准　許樹昌：批准前逾1個月已有報告 (23:35)

湯家驊今日（30日）在社交網站發帖稱，歐盟在未有全面數據前已批准緊急使用牛津大學/阿斯利康疫苗，形容是「負責任的公共機構應有的態度。人命關天，批准機構不應墨守成規，而是要小心衡量疫苗之使用風險。」

許樹昌稱，歐盟批准使用阿斯利康疫苗，是因為第三期數據已於去年12月在科學期刊《刺血針》發表，否則不會批准。

本報翻查資料，阿斯利康疫苗去年12月8日已在《刺血針》發表第三期臨牀研究的中期分析報告，分析了約2.4萬名參與者當中約1.2萬人的數據，有關數據來自英國、巴西及南非進行的4個臨牀研究。

而歐洲藥品監管局1月29日宣布建議批准阿斯利康疫苗在歐盟緊急使用時表示，是評估過該疫苗的品質、安全及有效率的數據而作決定，並提及相關數據來自英國、巴西及南非4個臨牀研究，資料與阿斯利康第三期臨牀研究的資料吻合。

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