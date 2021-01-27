黎智英李柱銘等集結案改余若海任主控　姊余若薇為辯方代表大狀之一 (15:13)

8名被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及李柱銘，他們早前否認一項組織未經批准集結，以及一項明知而參與未經批准集結罪，案件排期下月16日於區域法院開審。據悉，辯方收到文件，確認控方律師團隊由資深大律師余若海領軍，亦外聘大律師林芷瑩等。

據了解，辯方暫定由5名資深大律師代表，包括余若薇、駱應淦、何沛謙、新任大律師公會主席夏博義（Paul Harris）及潘熙。其中，黎智英由余若薇代表，李柱銘和何俊仁由駱應淦代表。

翻查資料，余若海近年頻頻代表政府處理司法覆核官司，例如《禁蒙面法》覆核案、「一地兩檢」條例等。余若海較擅長打民事及遺產官司，曾參與華懋慈善基金與陳振聰的爭產案件。

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