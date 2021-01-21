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泛民案主控換人 鄭若驊：英向御狀施壓 稱已委聘本地大律師 籲勿低估外國對港壓力

【明報專訊】律政司聘用英國御用大律師David Perry，在壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等8人被控組織和參與前年8月維園流水式集會一案擔任主控官，引起英國多名前官員，以至現任外相藍韜文對David Perry批評。律政司昨發聲明，稱英國社會不斷施壓和批評David Perry，David Perry對壓力表示關注，稱審訊在沒有他的情况下應如期進行。律政司長鄭若驊稱已委聘本地大律師處理案件。

律政司聲明表示，自法庭上周二批准David Perry以「專案認許」方式出庭，英國社會不斷有壓力和批評針對David Perry，部分批評更將案件與《港區國安法》混為一談。聲明又稱，David Perry對壓力以及豁免強制檢疫的安排表示關注，認為審訊在沒有他的情况下應如期進行。基於公眾利益和審訊日期臨近，律政司已委聘另一名律師如期處理檢控工作。

律政司長鄭若驊昨午會見傳媒時表示，David Perry為御用大律師，來港處理案件「竟然喺英國引起咁多不公平、偏頗嘅攻擊同意見」，自己對事件「好驚訝」，她稱已委派本地大律師負責該案檢控工作。她稱不要低估外國對香港的壓力，並批評有外國高級官員形容David Perry「唯利是圖」的說法「可恥」。

江樂士：受制不理性政治壓力

前刑事檢控專員江樂士形容「這是法治傷心的一日（a sad day for the rule of law）」，事件反映有御用大律師受制於不理性的政治壓力、錯誤印象。他批評藍韜文有敵意地削弱本港法律制度，強調其做法不會成功。被問會否憂慮律政司日後難向外國外聘大狀，江相信會按案件性質而定，若是詐騙、洗黑錢、運毒等一般刑事案，相信不會有問題，但若案件涉及名人、罪行被視為與政治有關，則預料較為困難。

梁家傑：不涉政治凌駕法律

資深大律師梁家傑表示，事件可見英國朝野反應，各界都認為涉政治逼害，不涉及「政治凌駕法律」。早前有法律界人士稱，David Perry受理案件是因大律師的「不可拒聘」原則，惟梁認為比喻不倫，稱原則原意在於不論被告是政治犯、汪洋大盜，都可找到大律師辯護，惟本案是律政司主動提控，引用的法例本身亦備受質疑。

黎智英和李柱銘等8人被控2019年8月18日組織和參與未經批准集結，他們早前否認控罪，案件排期下月16日開審。David Perry早前獲批出任主控官後，英國外相藍韜文批評有關做法予人「唯利是圖」之感，又質疑案件涉國安法，對任何有良心同時來自領先世界的法律專業者願意參與該案表示不解。

相關字詞﹕藍韜文 黎智英 流水式集會 鄭若驊

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