伊利沙伯醫院3護士染疫　院旁今設檢測站　醫護冀安排恒常檢測 (15:00)

精神科醫生廖先生表示，得知醫院有護士確診，「聽到嗰吓有啲緊張，一下多幾個（確診）」，有少許擔心，故今日首度做檢測，「想保護身邊的人」，若檢測發現自己不慎染疫，亦可提醒身邊的朋友注意，減低病毒擴散的風險。

廖先生有時要前往隔離病房工作，但會穿好保護裝備，不太擔心，上司亦叮囑同事吃飯要保持一定距離，減少傾計，同事都有做足防疫措施。被問及附近多疫區，會否擔心同事及病人易成為「隱形病人」，他認為無可避免，只能做好個人衛生措施，若醫院提供定期檢測會更好。

抽血員梁小姐坦言，擔心院內爆疫，她需要往不同病房抽血，亦要接觸內科病人，今次亦會前來檢測求安心。另一抽血員張小姐認為，該病潛伏期很長，檢測一次作用有限，應恒常檢測，確保醫護健康，批訴院方「爆咗先測好無謂，每次爆疫先做嘢，從來唔會未爆就做嘢」。

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