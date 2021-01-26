許智峯流亡海外今沒出庭　高院撤搶手機案上訴 (12:02)

法官陳嘉信今指出，根據《裁判官條例》，法庭審理上訴聆訊時，須先聽取上訴人的理據，繼而聽取答辯方的理據，惟許智峯既沒法律代表，亦沒親自現身法庭，故撤銷其上訴申請。陳官另提到，法庭早前收到一封聲稱由許智峯發出的傳真，惟法庭無法證實寄件人的身分是否真確。

律政司一方表示，上周六（23日）收到該傳真，惟該傳真沒有傳真號碼或地址，律政司亦無法證實寄件人的身分，許智峯的法律代表亦已中止代表他。律政司一方又稱，雖然寄件人提及自己無法聯絡法律代表，惟許智峯的律師約兩周前告知律政司，許智峯已更改所有聯絡號碼，故律師同樣無法聯絡他。

律政司一方又稱，由於律政司無法核實許智峯的財務狀況，故不打算申請任何訟費。陳官則回應，律政司可要求法庭將有關事項押後處理，否則上訴人可缺席聆訊，同時不用承擔任何後果，另確認許智峯已完成本案的社會服務令。

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