許智峯搶手機判社服令罰款　官：接納許如今有悔意 (12:45)

辯方大律師今進一步求情稱，被告許智峯（36歲）的社會服務令報告非常正面，其妻亦向感化官透露丈夫是家中經濟支柱，夫妻二人合力照顧兩名子女；若丈夫被判監禁，其家庭將面臨很大困難。

辯方遞上相識教會牧師的求情書，牧師稱許智峯每周末都帶家人到教會參與崇拜，是好丈夫和好爸爸，又說他有真誠悔意，其服務社會初心不變。辯方強調，許智峯後悔自己當日行為，事發後一連兩日開記招公開向事主道歉，今亦承諾絕對不會重犯。

裁判官鄭念慈判刑時表示，被告犯罪前應估計對家庭的影響，不可在罪成後以家庭因素要求法庭從輕發落。就不誠實取用電腦罪，鄭念慈接納本案是同類案件中的「罕有情況」，因被告沒有金錢財產得益，政府亦無損失，其泄漏的資料也非秘密；考慮感化官報告稱，被告是衝動及解決問題的能力低而犯案，接納被告如今有悔意，判處社會服務令代替監禁。

至於普通襲擊罪，鄭念慈表示女EO在案發時雖然受驚，但並無實質肉體傷害，被告的行為雖然罔顧後果，但程度未算很嚴重；妨礙公職人員執行職務罪方面，鄭念慈則認為事件對女EO的公務不是十分有影響，故以上兩項罪名均以罰款處理。

許智峯被控去年4月24日在立法會大樓內，不誠實地使用一部屬香港政府的手機，襲擊女子梁諾施，以及阻礙公職人員梁諾施執行公務。

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