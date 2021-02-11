新冠肺炎．Emily Online｜駐武漢辦前主任馮浩賢：去年今日武漢封城　一年後香港封區 (19:37)

駐武漢辦前主任、政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢，一年前留守湖北協助滯留港人，今日（23日）喺facebook回顧抗疫一年。佢話去年今日，人在武漢，凌晨4點得悉要封城，「一年之後，人在香港，看到凌晨4點香港也宣布要採取局部地區封城的措施去對抗仍未受控的疫情，心裏實在有點彆扭。上回曾經講過『抗疫尚未成功，同志仍需努力』，看來這句話仍然要講多一會。」
馮浩賢話，當前最受考驗係每個人嘅堅持與毅力，但「無可否認，抗疫疲勞早已出現」。佢提到，其實醫護人員、政府人員，以至任何要因應疫情執行職務嘅人，「何嘗不疲勞？」，例如衛生防護中心傳染病處主任張竹君強忍傷痛，堅持每日嘅記者會；社署副署長（服務）林嘉泰喺寫字樓「倒了下來」，仍然未蘇醒；喺dirty zone工作嘅前線人員，就更加唔使講。
馮浩賢又話，香港人基本上都好乖，九成以上都肯戴口罩、守規矩，但呢個病毒比SARS更麻煩、更狡猾，傳染性更強，成日有變種，「一小撮不守規矩的，便可攪（搞）到大家『一褲都係』。」前幾日有個記者訪問佢武漢封城一周年嘅感受，佢話「大局不由我控制，但小事由我做起。每個人做好自己抗疫的份內事，聚沙成塔，互相幫助，貢獻了自己的一小份，最少心安理得。」
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