利君雅被要求簽新合約延120天試用期　如不簽等同離職　工會批「花式炒人」 (15:36)

工會指出，會面時利君雅追問新合約性質，管方回答稱利君雅仍可用公務員身分履行這張新合約，利君雅要求管方白紙黑字列明清楚。管方在席間稱對於利君雅的調查仍進行中，工會代表及利君雅多次追問有何阻礙，副廣播處長馮建業稱延遲與當事人是否配合無關，並承諾2月16日會完成調查。至於利君雅的約滿酬金，工會表示管方稱要待完成調查再處理。

據了解，利君雅檢視過有關她的投訴內容，很多均與其工作表現無關，部分不是發生在調查期內，部分更是虛假指控，例如投訴利君雅曾問特首林鄭月娥「何時死」。據了解，利君雅現時尚未決定是否簽署延長120天試用期的新合約，而假若她不簽署新合約，將等同離職。

工會批評管方將明顯虛假的投訴內容亦納入，顯示處理粗疏，又斥馮建業與電台主任秘書鄭美娟「可恥」，因利君雅多次查詢調查進度均無答覆，反映二人無與利君雅真誠溝通，令利君雅被蒙在鼓裏，顯得制度不公、不透明、任意，而且多次要求利君雅在很短時間內接受不平等條約，質疑管方想用新調查結果取代早已結案的調查結果。工會又指出，馮建業早前承諾1月初會完成調查，如今違背承諾，又交代不到調查進度，工會認為涉程序不公，故希望下周初或之前可約見廣播處長了解事件。

港台回應稱作為政府部門，按既定機制和程序，包括公務員事務局的既定指引和《公務員事務規例》處理員工的聘任安排，不會評論個別個案。

記協表示關注事件，擔心記者提出尖銳問題而在職場上遭受打壓，最終會產生寒蟬效應，認為港台的做法極為不公平，利君雅已完成3年公務員試用期，現管方突然要求她轉為短期合約，效果形同解僱，有如「未審先判」。

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