副廣播處長馮建業：利君雅完成3年合約非試用期 (21:42)

就港台電視部員工利君雅遭延長試用期120天，港台消息表示，廣播處長梁家榮及本身為政務官的副處長馮建業，昨日（7日）應監製及部分高層要求召開特別會議。馮建業於會上表示，利君雅過去3年非「試用期」，而是「agreement term」（合約），故有權於利君雅3年合約期完結後，考慮她是否適合轉作公務員，待重啟對她的調查後再作重新考慮。
據了解，馮建業在昨日的特別會議上手執公務員事務局8月所發的備忘錄，稱由於不夠資料作評核，因而要延長利君雅的合約。另外，今日（8日）馮建業出席編委會會議時，被問到有關利君雅的聘任問題，仍維持說法稱，她過去3年並非公務員「試用期」，僅屬「agreement term」（合約）。
港台消息：利君雅經常規公務員程序受聘 非臨時員工
港台消息表示，馮建業所指的一般適用於「service need（服務需要）」的合約員工，該職位需向高層申請經費「開位」，合約完結後離職。而利君雅是經常規公務員程序受聘，「並非按需要聘用的臨時員工」，認為利君雅與一般公務員無異，理應3年試用期後「轉perm」（成為永久公務員），而非馮建業所指僅屬「合約性質」。
港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，港台是根據「新合約條款」聘用利君雅為助理節目主任，非以臨時員工或試用形式聘用，完成3年工作後，需按評核報告結果，才決定是否讓她成為永久公務員。
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