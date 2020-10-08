副廣播處長馮建業：利君雅完成3年合約非試用期 (21:42)

據了解，馮建業在昨日的特別會議上手執公務員事務局8月所發的備忘錄，稱由於不夠資料作評核，因而要延長利君雅的合約。另外，今日（8日）馮建業出席編委會會議時，被問到有關利君雅的聘任問題，仍維持說法稱，她過去3年並非公務員「試用期」，僅屬「agreement term」（合約）。

港台消息：利君雅經常規公務員程序受聘 非臨時員工

港台消息表示，馮建業所指的一般適用於「service need（服務需要）」的合約員工，該職位需向高層申請經費「開位」，合約完結後離職。而利君雅是經常規公務員程序受聘，「並非按需要聘用的臨時員工」，認為利君雅與一般公務員無異，理應3年試用期後「轉perm」（成為永久公務員），而非馮建業所指僅屬「合約性質」。

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，港台是根據「新合約條款」聘用利君雅為助理節目主任，非以臨時員工或試用形式聘用，完成3年工作後，需按評核報告結果，才決定是否讓她成為永久公務員。

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