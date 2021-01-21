紅磡非法集結案　警作供稱首被告背包搜出疑似爆炸品 (16:05)

被告依次為保安員張漢東（25歲）、音響技術員姚子浩（22歲）、15歲女童，以及學生唐健龍（19歲），他們全被控一項非法集結罪。張漢東另被控管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器罪，姚子浩則另被控管有攻擊性武器罪。

有份拘捕首被告、案發時駐守西九龍衝鋒隊的吳振霆供稱，他和其他警員在黃埔站制服首被告後，在現場檢取鐵槌、彈叉和短刀等，他曾問首被告為何在黃埔站出現，以及為何管有相關物品，惟首被告沒回答。

吳振霆又稱，他押解首被告回警署後，曾先後向對方發出「羈留人士通知書」，以及會面紀錄謄本，惟首被告一概未有簽署，需由警長簽署作實。他其後再搜查首被告的背包，發現7枚疑似爆炸品的圓形物件。

記者早前在不屬法院範圍的停車場拍攝時，吳振霆曾阻礙拍攝，並稱「邊個影相拉邊個」。吳振霆今離開法庭時，隨同僚登上旅遊巴離開，沒有阻止拍照。

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