紅磡非法集結案警稱首拘「Pink Team」印象深刻　認口供忘提前臂與被告雙腳接觸時受傷 (15:38)

被告依次為保安員張漢東（25歲）、音響技術員姚子浩（22歲）、15歲女童及學生唐健龍（19歲）。4人同被控一項非法集結罪，張漢東另被控各一項管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器；姚子浩另被控一項管有攻擊性武器罪。

警員盧振業供稱，案發當晚他在港鐵黃埔站A出口，目睹高級督察陳曉馳與首被告張漢東在樓梯旁糾纏，不久後雙雙滾下數級樓梯。盧振業見狀上前協助，雙手捉住首被告雙腳，惟首被告激烈掙扎，並大叫「死開」。盧振業一度被迫鬆手，其間首被告的左腳踢中他，令其的護目鏡撞到自己的上唇，隨後3人一同再滾下樓梯。盧振業事後上唇、左膝及右前臂等部位受傷。

盧振業被辯方盤問時稱，其右前臂是與首被告的雙腳接觸時弄傷，但承認在錄取口供時遺忘提及此點，惟強調對制服首被告一事印象非常深刻，因為「佢（首被告）係我哋香港警察第一個拉嘅Pink Team」。

辯方問盧振業，首被告被帶返警署後，是否曾有警員因成功拘捕「Pink Team」而感雀躍和興奮，以及有否警員曾將首被告的證物相片放到社交網站上炫耀，盧振業均稱不清楚。

另外，高級督察陳曉馳昨（19日）於庭上稱，他的記事冊上記錄了案發當日和前一日的事件，遭辯方質疑該記事冊封面上的簽發日期是案發後一天。陳曉馳今解釋稱，案發前見記事冊所餘頁數不多，預計之後會有大型行動，因此先申領新記事冊，其間舊記事冊須註銷。他案發後一天才拿到新記事冊，因此涉案紀錄均是補錄。陳曉馳承認做法不常見，但稱他當日主要任務是指揮小隊，記錄行動可留待事後再辦。聆訊明（21日）續。

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