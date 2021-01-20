大寒．二十四節氣｜大寒易引發皮炎關節痛　中醫教食羊肉紅豆補氣血 (08:21)

羊肉補虛損 發熱感冒高血壓忌食

葉麗斌指出，大寒飲食可以溫腎補陽為主，吃羊肉可補虛損。羊肉性熱味甘鹹，無毒，有益氣血、補虛損、溫元陽及禦風寒的功效，適合冬天進補之用，以及虛寒體質的人進食。她提醒，炎夏暑天不宜食羊肉，此外發熱、身體不適如感冒、水腫、高血壓等亦不宜食用。

紅豆補益氣血 痛風患者不宜

中醫認為部分紅色食物入心經，有養血、活血及助心陽的作用，在大寒亦可食用，例如紅豆。葉麗斌稱，紅豆性平味苦，有補益氣血、利水解毒之效，患腳氣、身體浮腫、腹水、水腫或排尿不暢的人，以及經期、產後和哺乳期的女性均可食用。惟紅豆嘌呤含量很高，痛風患者不宜服用，一般人也不應大量長期食用。長期進食過量紅豆亦會令人煩熱口渴，上限為每人每次約50克。

紅豆減溫補效益不宜配羊肉

葉麗斌提醒，紅豆不宜和羊肉同吃，因會降低羊肉溫補的效益。紅豆與羊肝及羊肚同吃，亦有可能會引起食物中毒。紅豆可配紫米，有補血及潤腸通便等作用。

文：何芍盈

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