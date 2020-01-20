【大寒‧二十四節氣】中醫教養生：煮飯加薑葱蒜食材　紫蘇薑茶散寒 (07:50)

胡玘君建議以下6種辛味食物：

1.紫蘇葉

性味：辛、溫

好處：有發汗解表、行氣寬中的功用，可解風寒感冒。

建議用量上限：每日3克

注意事項：吃太多會熱氣，不宜久煮。

2.葱

性味：辛、溫

好處：發汗解表，通陽散寒。

建議用量上限：每日3克

注意事項：體虛自汗忌服。

3.薑

性味：辛、熱

好處：有溫中，回陽，溫肺化飲之功效。

建議用量上限：每日3克

注意事項：吃太多會上火，甚至會生牙痛。陰虛有火（容易口乾、喉嚨痛）的人忌食。

4.韭菜

性味：辛甘溫

好處：韭菜溫中，安五臟，除濁氣，被稱為「壯陽草」。

建議用量上限：每日15克

注意事項：吃太多會上火，甚至會生牙痛。陰虛有火（容易口乾、喉嚨痛）的人忌食。

5.辣椒

性味：辛、熱

好處：《食物本草》引述辣椒溫暖脾胃，多食生冷嘔吐、肚痛，可食辣椒緩解。

建議用量上限：每日1/3條

注意事項：吃太多會上火，甚至會生暗瘡。陰虛有火（容易口乾、喉嚨痛）的人忌食。

6.胡椒

性味：辛熱

好處：溫中下氣，消痰、和胃。

建議用量上限：每日少量，灑一下

注意事項：吃太多會上火，陰虛有火（容易口乾、喉嚨痛）的人忌食。

中醫焗茶：紫蘇薑茶（1人分量）

除了辛味食物，胡玘君建議可焗製紫蘇薑茶飲用。

材料：紫蘇葉（乾身或新鮮）2片、新鮮薑2片、熱水（約70度）8安士

製法：以熱水焗紫蘇葉、新鮮薑，約5至10分鐘後，即可飲用。

適合人士：男女均可，尤其適合手腳冰冷、感冒初起（風寒感冒，咳嗽痰液清稀）的人服用；喉嚨痛等風熱感冒病人則不宜飲用。

註：各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫或家庭醫生。

文：黃詠賢

中醫養生貼士：

紅色食物助行氣活血強心暖身

黑色食物養腎 茼蒿芥蘭助暖胃

白色食物潤肺保濕 中醫教路：配合練氣防感冒

中醫教養生：浸腳改善血氣 蜂蜜檸檬薑母茶防感冒

中醫教養生：多曬太陽壯陽氣 飲食重補腎 栗子核桃湯養胃溫肺

中醫焗茶：桑椹子薑蜜茶 潤燥驅風