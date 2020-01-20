【大寒‧二十四節氣】中醫教養生：煮飯加薑葱蒜食材　紫蘇薑茶散寒 (07:50)

二十四節氣的大寒，是冬天最後一個節氣。註冊中醫胡玘君表示，《黃帝內經》提到「春生、夏長、秋收、冬藏」，冬天，陽氣會收藏起來，休養生息，等到來年開春就是陽氣生發的時候。此時要順應季節變化，開始增加「升散」食物，平日煮飯時，可增加辛味食物，例如薑、葱、蒜，適當加入少許辣椒亦有助預防寒邪，為春天來臨做好準備。
胡玘君建議以下6種辛味食物：
1.紫蘇葉
性味：辛、溫
好處：有發汗解表、行氣寬中的功用，可解風寒感冒。
建議用量上限：每日3克
注意事項：吃太多會熱氣，不宜久煮。
2.葱
性味：辛、溫
好處：發汗解表，通陽散寒。
建議用量上限：每日3克
注意事項：體虛自汗忌服。
3.薑
性味：辛、熱
好處：有溫中，回陽，溫肺化飲之功效。
建議用量上限：每日3克
注意事項：吃太多會上火，甚至會生牙痛。陰虛有火（容易口乾、喉嚨痛）的人忌食。
4.韭菜
性味：辛甘溫
好處：韭菜溫中，安五臟，除濁氣，被稱為「壯陽草」。
建議用量上限：每日15克
注意事項：吃太多會上火，甚至會生牙痛。陰虛有火（容易口乾、喉嚨痛）的人忌食。
5.辣椒
性味：辛、熱
好處：《食物本草》引述辣椒溫暖脾胃，多食生冷嘔吐、肚痛，可食辣椒緩解。
建議用量上限：每日1/3條
注意事項：吃太多會上火，甚至會生暗瘡。陰虛有火（容易口乾、喉嚨痛）的人忌食。
6.胡椒
性味：辛熱
好處：溫中下氣，消痰、和胃。
建議用量上限：每日少量，灑一下
注意事項：吃太多會上火，陰虛有火（容易口乾、喉嚨痛）的人忌食。
中醫焗茶：紫蘇薑茶（1人分量）
除了辛味食物，胡玘君建議可焗製紫蘇薑茶飲用。
材料：紫蘇葉（乾身或新鮮）2片、新鮮薑2片、熱水（約70度）8安士
製法：以熱水焗紫蘇葉、新鮮薑，約5至10分鐘後，即可飲用。
適合人士：男女均可，尤其適合手腳冰冷、感冒初起（風寒感冒，咳嗽痰液清稀）的人服用；喉嚨痛等風熱感冒病人則不宜飲用。
註：各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫或家庭醫生。
文：黃詠賢
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