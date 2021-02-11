WhatsApp暫緩更新私隱條款至5月15日　強調不影響用戶個人通訊 (09:30)

即時通信軟件WhatsApp上周起通知用戶，要求用戶同意WhatsApp與facebook共享資訊，觸發用戶紛紛「轉會」。WhatsApp周五（15日）宣布，將會推遲該新政策至5月15日推出，並強調有關更新只為增加平台上的商業交易，不會影響用戶間的個人通訊。
WhatsApp在1月5日更新私隱條款，要求用戶同意將其個人數據與母公司facebook共享，否則帳戶會在限期後被移除。WhatApp強調，有關更新不會擴大其與facebook共享數據的能力，並會繼續採用端到端加密對話。
WhatsApp用戶紛轉會 Signal「塞爆」致故障
另外，在「轉會」熱潮下受惠的Signal周五出現技術故障，至本港時間周六（16日）早上仍未修復。Signal稱「數以百萬計用戶正發出『私隱重要』的信息」，公司已不斷增加伺服器及額外容量，惟用戶使用量仍超乎預期。Signal正繼續搶修系統，並強調私隱永遠是公司的首要考慮。
（路透社）
WhatsApp 相關報道：
轉會聲響 WhatsApp解畫：私人通訊無影響 改條款用戶憂對話外泄 傳訊總監：資訊共享只涉商業版（1月13日）
WhatsApp、Signal、Telegram、Line即時通訊軟件比較 資訊科技專家：Signal私隱外泄風險較低（1月14日）