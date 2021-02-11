WhatsApp暫緩更新私隱條款至5月15日　強調不影響用戶個人通訊 (09:30)

WhatsApp在1月5日更新私隱條款，要求用戶同意將其個人數據與母公司facebook共享，否則帳戶會在限期後被移除。WhatApp強調，有關更新不會擴大其與facebook共享數據的能力，並會繼續採用端到端加密對話。

WhatsApp用戶紛轉會 Signal「塞爆」致故障

另外，在「轉會」熱潮下受惠的Signal周五出現技術故障，至本港時間周六（16日）早上仍未修復。Signal稱「數以百萬計用戶正發出『私隱重要』的信息」，公司已不斷增加伺服器及額外容量，惟用戶使用量仍超乎預期。Signal正繼續搶修系統，並強調私隱永遠是公司的首要考慮。

（路透社）

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