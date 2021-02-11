司機「和你Lunch」撞警圖搶犯囚7月　官：被告主動犯案致重傷　不姑息羊群心理衝動犯案 (12:50)

被告張展文（35歲）被控於2019年11月13日在中環交易廣場平台，襲擊正在正當執行職務的警長A、連同其他不知名的人參與非法集結，以及身處非法集結時佩戴一個黑色口罩。

辯方求情說，當時現場是和平集會，至警員到場才有人擲雜物，事件中沒有人受傷，被告沒有領導角色，純屬一時失控，他事後傷勢嚴重，血流滿地，已汲取莫大教訓。

裁判官張志偉判刑稱，被告當時連同其他人包圍警察，以人多勢眾脅迫警方放人，這些行為會演變為搶犯；而聚眾當時集結在中環商業區，周遭有市民和食肆，對公眾造成極大威脅。

裁判官強調，法庭不希望釋出錯誤信息，會姑息因羊群心理而一時衝動參與非法集結的人。至於被告受傷，裁判官認為是他主動攻擊警察犯案所致，不屬減刑因素，最終就3罪共判處7個月監禁。

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