新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月12日更新版） (21:10)

任何在2020年12月30日至2021年1月12日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月15日或之前須接受檢測）

．佐敦新填地街20號、22號、24號、26號

．觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓、黃石樓、藍石樓

1月13日更新版：強制檢測大廈及地點名單

任何在2020年12月29日至2021年1月11日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月14日或之前須接受檢測）

．東涌逸東街8號逸東（二）邨傑逸樓

．將軍澳寶琳北路38號景林邨景桃樓

．大角嘴福利街8號港灣豪庭7座

任何在2020年12月27日至2021年1月9日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月12日或之前須接受檢測）

．元朗朗日路8號新元朗中心第3座

．屯門鳴琴路1號山景邨景麗樓

任何在2021年1月3日至1月9日，曾在以下地盤工作或曾身處該地盤超過兩小時的人（2021年1月12日或之前須接受檢測）

．中九龍幹線中段隧道地盤

強制檢測大廈詳情

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