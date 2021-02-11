廚師涉襲環保署職員上訴得直獲撤定罪　終審庭：被告無律師　原審裁判官沒助抗辯致失公平審訊 (20:30)

本案是終院前首席法官馬道立離任前，最後一宗有份審理的案件。上訴人盧建新早前被控普通襲擊罪，指稱他2017年3月3日在大埔「盧爸爸私房菜」襲擊環保署督察吳榮基。上訴人被原審裁判官吳重儀裁定罪成，後來上訴至高院，被暫委法官林嘉欣駁回上訴，最終獲終審庭裁定得直。

判辭由終院常任法官霍兆剛撰寫，指出上訴人原審時沒有律師代表，裁判官吳重儀有責任幫他抗辯。本案兩名控方證人就上訴人離開廚房、拳打事主的先後次序有不同說法，惟裁判官沒有向上訴人解釋及指出兩人的供辭分歧，有失中立。霍官又稱，上訴人自辯時有表達含糊之處，裁判官理應幫他梳理證供，但裁判官僅向控方證人提出10條問題，反而向上訴人提出60條問題，令他無法獲得公平審訊。故此，終院5名法官一致裁定上訴人得直，撤銷其定罪及判刑。

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