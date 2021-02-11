小學教師林麗棠校內墮斃　教協方：前校長責備觸發　東華三院方：盼事件令人警覺自我言行 (17:30)

相關報道：小學教師林麗棠校內墮斃 前校長自稱盡責履職遭「人多蝦人少」

代表教協的大律師譚俊傑表示，事件並非單一事件，而是整個教育界的冰山一角。他認為事件與校長管治文化及投訴機制問題有關，觸發點則是羅婉儀的責備及叫林麗棠辭職的要求。

代表東華三院教育科的大律師曾藹琪表示，是次研訊是希望檢討事件，避免同類事件再發生。對於家屬代表早前批評東華三院將管治責任推卸給校長，曾藹琪稱說法有欠公道，因東華三院有教育科這個專責部門，負責統籌和監督屬下學校，對新上任的校長有亦有跟進措施。

就有質疑指匿名投訴一般不獲受理的做法不妥，曾藹琪反駁，鼓勵匿名投訴的風氣會令教師受不必要壓力。她重申，東華三院會認真處理匿名投訴，教育科亦確實有跟進對羅婉儀的匿名投訴。

曾藹琪續稱，學務主任周志堅在接見林麗棠後致電羅婉儀，只是「收到羊的求助，叫其牧羊人照顧她」，反問「有冇人諗到校長令人膽戰心驚的程度係咁嚴重？」她希望今次事件可讓人反省要警醒自我言行，因舌頭可以是最鋒利的武器。

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