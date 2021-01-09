檢疫者8℃室外等檢測8小時　凍到震斥不人道　東區醫院致歉 (22:20)

醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰向本報表示，就上述情況致歉，承認運作上有可改善之處，承諾會檢討。他說，近日轉冷，已安排在等候檢測報告的帳篷加暖爐，並增派暖氈和暖手包，但承認未能做到每個帳篷均設暖爐。

他表示，會在保持感染控制措施的前提下，看看能否再加裝暖爐，已提醒同事多注意等候者狀况，提早給予暖氈和暖手包等，避免「等到病人出聲嗌凍先畀」。至於能否安排等候者入室內，陸志聰稱需視乎急症室當時情況，包括病人數目、擠擁情況。

東區醫院回覆本報查詢時表示，對事件十分關注，承認有不足，並就事件致歉。院方已經檢討安排，若天氣寒冷會先安排病人在室內等候，如情況許可下安排短暫等候的病人入負壓隔離病室。院方另在分流檢測站加添暖爐，並提供毛氈、暖包、熱水等物資取暖。

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