港鐵明日停旺角東至紅磡服務　紅磡站出閘免費　設接駁巴士 (17:46)

港鐵早前表示，有10個周日將會暫停東鐵線旺角東站至紅磡站的列車服務，而明天將是首個周日暫停有關服務。港鐵車務營運總管黃琨暐表示，為免乘搭接駁巴士的乘客因車程被迫分拆而繳付更多車資，故推出特別票務安排。

他說，於九龍塘站出閘轉接駁巴士到紅磡站的八達通乘客，其由紅磡站出發的接續行程不會扣車費；而由紅磡出閘轉搭接駁巴士的八達通乘客，則可全程免費。換言之，明日凡於紅磡站出閘的八達通乘客，不論是否將轉乘接駁巴士，車資均是免費。

至於使用單程票或港鐵都會票的乘客，若於九龍塘站出閘，則要使用指定閘機。黃琨暐表示，明日會安排更多人手，在不同車站確保運作。

黃琨暐說，繁忙時間預計接駁巴士可達4、5分鐘一班，會按需求調整，但路面情況難以預測，加上車站到接駁巴士站要「上上落落」，行程時間要約45分鐘至1小時，建議乘客選擇其他鐵路替代路線，並提早出門，以便控制時間。

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