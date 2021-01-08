政府擬就窺淫、私密窺視、影裙底、發放偷拍私密影像等　訂立6項新罪行 (17:43)

政府擬訂立的新罪行包括「窺淫罪」及「私密窺視罪」，兩項控罪的最高刑罰分別是監禁5年及3年；另擬訂「未經同意下拍攝私密處罪」，即拍攝裙底，若為得到性滿足而拍攝，最高刑罰監禁5年，不論目的拍攝則監禁3年，但不涵蓋由上而下拍攝衣領的行為，原因是考慮到社會上對拍攝衣領的定義不如拍攝裙底般清晰。

最後兩項擬訂立的新罪行是「發放偷拍的私密影像罪」及「未經同意下發放私密影像罪」，兩項控罪最高刑罰同為監禁5年。

政府在2020年7月8日展開為期3個月的公眾諮詢，諮詢期至去年10月7日結束，其間接獲201份意見書。保安局發言人表示，大部分回應者對政府的初步立法建議表示明確支持，局方將於1月15日向立法會保安事務委員會匯報諮詢結果及具體立法建議，同步草擬法例，目標在本立法年度下半年度向立法會提交條例草案。

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