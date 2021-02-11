顧小培新冠疫苗可損肝腎論影片遭YouTube移除　食衛局：隨意發放未經核實資料無助抗疫 (22:55)

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據了解，YouTube設有「COVID-19 不實醫療資訊處理政策」，若內容違反當中要求會被移除，當中政策包括，發布內容時，不能「提出COVID-19疫苗相關論點的內容，但原理卻不符合當地衛生主管機關或世界衛生組織（WHO）的專業見解」、「宣稱經過核准的COVID-19疫苗會導致接種者死亡、不孕或罹患其他傳染性疾病」等。

食物及衛生局回應稱，對於有網上短片稱接種疫苗後「長遠會導致肺部、肝臟及腎臟衰竭」，並稱有關疫苗「完全沒有保護作用」，留意到已經有專家發文指出該片段的內容不實，並沒有科學根據，並已被YouTube移除。當局重申，隨意發放未經核實的資料，無助社會同心合力對抗疫情，呼籲市民小心核實有關疫苗的資訊。

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