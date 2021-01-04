疫情記者會未網上開即變回實體　陳漢儀認有份決定　稱聽到外界關注 (18:21)

今午的疫情記者會改到政府總部舉行，陳漢儀表示，政府重視發放疫情信息，一直透過每日下午4時半記者會介紹情況；當局一直希望落實社交距離措施，以及有研究在網上發布。她指出，上月衛生防護中心大樓有4名員工確診，當局因此想盡快加強社交距離措施，參考其他公營機構的網上發布方法後，將疫情記者會改為網上舉行，但聽到外界關注後「即時再研究過，回應大家的要求，立即改回」實體記者會。

根據原本的網上疫情記者會安排，傳媒只可用文字提問。今午記者會上有記者貿疑當局是否不想當面回應傳媒提問，陳漢儀解釋，網上記者會語音系統在即時傳譯的聲頻處理未如理想，會在有關系統處理好後再評估疫情記者會安排。

被問官員記者處「高風險地方」一年 陳漢儀未回應

過去近一年，疫情記者會都在海港政府大樓或衛生防護中心舉行；翻查資料，陳漢儀提及的衛生防護中心大樓感染群組，4宗確診個案分別在上月7至9日公布。當局至昨晚才打算將記者會改在網上舉行，今午有記者問及，這是否代表過去一年官員及記者都長期在高風險地方參與記者會，以及為何其他政府部門可維持實體記者會，惟陳漢儀未有回應。

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