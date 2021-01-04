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新冠肺炎｜何栢良梁子超：不宜復課、放寬防疫措施　憂疫情反彈 (12:14)

中小學及幼稚園延長暫停面授課至1月10日。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（3日）在商台節目中表示，政府防疫目標已調節至希望「清零」，故防疫措施要從嚴，新型冠狀病毒確診數字需大幅度回落才可考慮放寬社交距離措施，除了擔心疫情反彈外，亦有措施未到位，如大廈強制檢測不夠快、人手未能追蹤，認為現時非適合時機考慮放寬社交距離措施及復課16:53報道：中小學、幼稚園停面授課堂直至農曆新年假期 禁晚市堂食、2人限聚令等延長至1月20日

何栢良說，政府需部署應對突發情況，如復課後有學生或家庭染疫，建議加快速度追蹤密切接觸者和強制檢測，政府亦應培訓多些採樣員，若出現突發情況，可隨時動員數百人、數千人作採樣小隊。

呼吸系統專科醫生梁子超則在港台節目表示，確診個案由去年12月中緩慢下跌，每星期本地個案下降兩成，本地相關個案更下降僅一成，加上目前每日有約40多宗確診，又面對變種病毒輸入，現階段難以放寬社交距離措施和復工復課，他說，目前每日確診數字較最高水平低兩倍多，放寬兩三星期後容易反彈，「打回原形」。

他說，學校的定期檢測「無可能日日做」，若疏至14日甚至7日一檢，不足以防止病毒在高人群聚集地方傳播。

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