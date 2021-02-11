顧小培指新冠疫苗長遠致肝腎衰竭　港大教授薛達反駁無理據　食衛局籲公眾小心核實資訊 (22:58)

顧小培於片中講述新冠疫苗是否有效，稱病毒的S蛋白（spike protein）具有methyl transferase（甲基轉移酶）作用，會導致肺部纖維化，而輝瑞、阿斯利康及莫德納三款疫苗，是將S蛋白的mRNA注入人體，長遠會導致肝腎衰竭，片段最後推介洋葱素及綠茶素，聲稱可防感染、恢復肺功能。

薛達今（3日）於facebook公開反駁，稱大部分染疫病人不會出現肺纖維化，只有少數的嚴重病人才會，而其他嚴重肺炎都會導致肺纖維化。他續指出，肺纖維化是指肺部損傷後的疤痕，並非由S蛋白造成，亦沒有證據顯示S蛋白有甲基轉移酶的作用。

薛達又說，早在片段發布前，輝瑞及莫德納已發表第三期臨牀測試報告，疫苗提供90%以上保護力，質疑他不知道報告的存在，或故意無視相關結果。片段中稱抗體IgM、IgG在血液，無法保護肺部，薛達反駁，肺泡上皮液（alveolar epithelial fluid）有IgG可對抗病毒。

對於顧小培稱疫苗會導致肝腎衰竭，薛達形容該言論「最危險」、毫無理據及事實依據。他解釋，mRNA會在注射入肌肉後迅速降解（degrade），此時產生的S蛋白足以觸發免疫反應，但不會在器官聚集，更不會導致器官纖維化或衰竭。

至於顧小培提及洋葱素及綠茶素的功效，薛達稱說法「零證據」，所謂阻止病毒與人體細胞結合的「docking（對接）」只是電腦模擬，以判斷特定粒子是否與新冠病毒的蛋白有相互作用，除非有臨牀實證支持，否則這些「偽發現」永遠都會到處存在。

食物及衛生局發言人回覆表示，對於有網上短片稱接種疫苗後「長遠會導致肺部、肝臟及腎臟衰竭」，並稱有關疫苗「完全沒有保護作用」，留意到已經有專家發文指出該片段的內容不實，並沒有科學根據。當局呼籲市民小心核實疫苗資訊，切勿隨便相信網上未經核實的傳聞。「灼見名家」傳媒社長文灼非回應稱，顧小培知悉事件，會拍片回應。

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