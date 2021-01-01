帝苑酒店現人龍　住客：Staycation住酒店當旅行 (18:55)

記者今日下午到訪4間酒店，當中只有帝苑酒店出現登記入住人龍，約30人排隊。該酒店旗下餐廳雅苑座職員透露，首節自助午餐時段兩日前已全場60枱預訂爆滿，而酒店因應顧客需求，將下午茶時段改為自助午餐，亦有不少人預訂。

相比之下，其他酒店的住客較少，千禧新世界香港酒店的職員說預約房間「唔滿」，亦沒有人龍排隊登記入住，較聖誕節時「差少少」，去年同期入住率達八成以上，現時入住率大不如前，酒店多推住宿套餐吸客，但沒有減房價。九龍香格里拉大酒店職員亦表示，今日未見有排長龍。

今日入住帝苑酒店的Staycation常客余先生（Pedro）透露，雖然今次入住是因為「預訂日期錯咗」，但他說不想浪費金錢，故自己一個人入住。Pedro與朋友合伙營運學習西班文的教育機構，為方便上班搬至尖沙嘴劏房居住。自疫情開始，Pedro說「乜都做唔到」，住劏房好苦悶，不能外遊及少約朋友外出，「住酒店當旅行」，稱現時很多酒店減價，想以低價體驗高質素的香港酒店。

至於會否怕住酒店染疫，他說不會擔心，因會選擇較有質素的酒店，亦不會在房內群組聚集，認為染病風險較低。

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