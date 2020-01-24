雷頌德秘書盜近250萬元等7罪成立囚3年　官：被告破壞誠信早有預謀 (13:30)

被告鄭嘉欣（38歲）被控6項偷竊及一項使用虛假文書副本罪。控罪指稱她在2012年1月5日至2013年9月2日，向渣打銀行出示雷頌德預先簽署的存款單和以兌現支票的形式，將雷頌德私人戶口及他名下公司的戶口的資金轉走，涉及80次交易，涉款逾248萬元。

就辯方求情稱，案件因調查延誤，經7年才開審，致被告患有焦慮症。法官李慶年反駁指出，案件涉及大量文件，調查期間因渣打銀行未能提供銀行戶口證明致延誤9個月，延誤並非由警方造成，故延誤並無不合理之處。

法官又提到，被告丈夫在求情信稱，被告為雷頌德工作是噩夢的開始，反問「好人是否有好報？人善是否被人欺」。法官批評被告丈夫指摘別人追究被告偷竊，淡化被告的貪婪，顯示出被告沒有悔意；最終考慮到其所為破壞誠信，案情嚴重，判囚3年。

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