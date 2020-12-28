新冠肺炎｜機場保安、三跑工程承辦商員工染疫 (21:37)

感染新冠病毒的機場保安昨日（27日）接受病毒檢測，今日早上7時開始上班，被派到客運大樓毋須與他人接觸的崗位工作，其後獲通知檢測結果呈陽性，即時離開機場，並回家等候衛生署安排送院。該保安本月19至23日曾在中場客運大樓工作，曾與其接觸的其他員工已獲安排接受病毒檢測，並留家或於隔離的工作崗位執行職務。

至於染疫清潔工則是三跑工程建築支援設施承辦商員工，12月24日最近一次上班。承辦商德寶建築工程有限公司及康禾組合屋有限公司聯營公司已暫停工地的工作，安排所有工人接受病毒檢測並在家等待檢測結果。

機管局本月12日及26日亦曾分別發稿，表示有機場保安確診。

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