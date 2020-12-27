新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:30)

本港上周六（26日）新增59宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月20至26日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:42報道：今增70確診23源頭不明 一輸入病例英國返港第19天檢測陽性 聯合醫院人員須強制檢測
○油尖旺區
三軍會會所
荷李活商業中心
始創中心 海港酒家
○深水埗區
元洲街280-288號 龍寶酒家
黃金商場 潮福蒸氣火鍋
東廬大廈 中央飯店
○觀塘區
鯉魚門廣場 明星海鮮酒家
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
龍池徑67號 新龍城茶樓
黃大仙中心北館 翠園
○大埔區
大埔超級城 NeNe Chicken
○灣仔
駱克大廈B座 新新酒家
○西貢區
厚德商場
新寶城商場
PopCorn 鮨千寿
彩明商場 點紫小食
欣景路巴士站公廁
寶林商場 翠河餐廳
海悅豪園商場 麥當勞
○東區
渣華道98號 功夫點心
○荃灣區
綠楊坊
○元朗區
俊宏廣場
○屯門區
良景市集
良景廣場
富泰商場
景峰花園商場
資料來源：衛生防護中心（截至12月26日）
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