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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:30)

本港上周六（26日）新增59宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月20至26日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:42報道：今增70確診23源頭不明 一輸入病例英國返港第19天檢測陽性 聯合醫院人員須強制檢測

○油尖旺區

三軍會會所

荷李活商業中心

始創中心 海港酒家

○深水埗區

元洲街280-288號 龍寶酒家

黃金商場 潮福蒸氣火鍋

東廬大廈 中央飯店

○觀塘區

鯉魚門廣場 明星海鮮酒家

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

龍池徑67號 新龍城茶樓

黃大仙中心北館 翠園

○大埔區

大埔超級城 NeNe Chicken

○灣仔

駱克大廈B座 新新酒家

○西貢區

厚德商場

新寶城商場

PopCorn 鮨千寿

彩明商場 點紫小食

欣景路巴士站公廁

寶林商場 翠河餐廳

海悅豪園商場 麥當勞

○東區

渣華道98號 功夫點心

○荃灣區

綠楊坊

○元朗區

俊宏廣場

○屯門區

良景市集

良景廣場

富泰商場

景峰花園商場

資料來源：衛生防護中心（截至12月26日）

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