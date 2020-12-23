智障男涉雷射筆照警署等罪　辯方稱被告不宜答辯　同案青年認罪還押候判 (13:50)

輕度智障的「發仔」李啟發及一名青年，涉於去年10月12日以雷射筆照射旺角警署，被控非法集結罪、在公眾地方管有攻擊性武器罪及違反《禁蒙面法》，案件今（23日）於西九龍裁判法院再訊。辯方透露，法庭早前索取的兩份精神科報告顯示「發仔」適合答辯，與辯方醫生的意見相反，要求展開聆訊處理。同案的21歲青年承認控罪，須還押至明年1月6日判刑，其間索取勞教中心報告。
首被告陳立凱承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器共兩罪，餘下涉及《禁蒙面法》的罪名獲控方不提證供起訴。
據首被告承認的案情指稱，過百名示威者案發當日下午4時起在旺角警署外聚集，首被告當晚9時以雷射筆照向警署，被截停時戴口罩蒙面。他在警誡下表示，當時以雷射筆瞄準警署的窗戶照射，「諗住引佢哋（警員）出嚟」。
辯方求情稱，首被告與母親依賴綜援生活，現任職裝修工幫補家計。辯方透露他患強迫症，在智力測試被評為「邊緣智商」。裁判官表示無可避免要判監，首被告須還押候判。
至於次被告李啟發，辯方表示為他提供法律意見及索取指示「有啲困難」，加上辯方醫生認為被告的精神狀況不宜答辯，要求展開聆訊，傳召醫生作供。裁判官將其案件押後至明年2月25日再訊。
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