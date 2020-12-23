智障男涉雷射筆照警署等罪　辯方稱被告不宜答辯　同案青年認罪還押候判 (13:50)

首被告陳立凱承認非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器共兩罪，餘下涉及《禁蒙面法》的罪名獲控方不提證供起訴。

據首被告承認的案情指稱，過百名示威者案發當日下午4時起在旺角警署外聚集，首被告當晚9時以雷射筆照向警署，被截停時戴口罩蒙面。他在警誡下表示，當時以雷射筆瞄準警署的窗戶照射，「諗住引佢哋（警員）出嚟」。

辯方求情稱，首被告與母親依賴綜援生活，現任職裝修工幫補家計。辯方透露他患強迫症，在智力測試被評為「邊緣智商」。裁判官表示無可避免要判監，首被告須還押候判。

至於次被告李啟發，辯方表示為他提供法律意見及索取指示「有啲困難」，加上辯方醫生認為被告的精神狀況不宜答辯，要求展開聆訊，傳召醫生作供。裁判官將其案件押後至明年2月25日再訊。

其他報道：涉「大三罷」暴動毁警署玻璃窗 電腦技術員准保釋禁離港明年2月訊

其他報道：聖誕假76私家診所應診【附就診資訊網站連結】