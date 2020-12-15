隔離酒店｜6指定檢疫酒店周五起只接待外國強檢客 (22:20)

港府今（15日）表示，6間酒店可提早於周五（18日）起只接待從外國地區抵港旅客入住作強制檢疫用途，包括香港荃灣帝盛酒店、香港灣仔帝盛酒店、奧華行旅．香港仔、富豪東方酒店、君怡酒店和九龍酒店。
為減少檢疫旅客接觸社區，周五起，所有經機場抵港將入住指定檢疫酒店的旅客必須乘坐由政府安排的專車直接前往酒店。專車服務共設5條路線，每天由下午2時至晚上11時，接載返港旅客從機場及華逸酒店等候檢測結果中心前往指定酒店。
指定檢疫酒店計劃的全面實施日期為12月22日，屆時36間指定檢疫酒店只可接待從外國地區抵港進行檢疫的旅客。
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