鄭達鴻宣布退出公民黨　梁家傑表痛心 (20:35)

今年曾報名參加2020年立法會選舉的鄭達鴻，8月遭選舉主任裁定不符合參選資格。他在facebook指出，「如果形勢沒有180度轉變，我是絕不可能再參與下年的立法會選舉」。

鄭達鴻表示，由2012年底入黨，至今已經8年，佔了32歲人生的四分之一，他憶述有前輩曾說「阿達你就係黨嘅下一代」，因此一直努力就黨務發表意見，但成為區議員後，即使曾任副秘書長，但由改革青年部、創意媒體部、發言人制度，以至提議私人檢控、去留條件問題等，「慚愧地我改變不了任何一件事」。不過，他強調退黨是個人選擇。

近日公民黨多名區議員先後退黨，包括葵青區議員譚家浚、冼豪輝，以及南區區議員俞竣晞。

公民黨主席梁家傑表示，對任何黨友退黨都痛心，尤其近日退出的都是公民黨悉心栽培的年輕人，但對於各人就政治局勢、自身情況作政治決定，他稱「除了尊重，都係尊重」。梁家傑又說，見到各位退黨黨友都說只是換個身分、無說從政初衷有改變，「痛心之中都有一點安慰」。公民黨現時尚餘27名區議員。

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