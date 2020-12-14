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東頭邨貴東樓23樓以上15室住客需撤離　爆疫疑涉擾流效應 (18:10)

本港今（14日）新增82宗新型冠狀病毒確診個案，本地個案77宗中，東頭邨貴東樓增兩宗個案，群組累計6個較高層單位共9人感染，當中3個單位均為15室。政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今午到場視察後表示，相信貴東樓15室爆疫與擾流效應有關，23樓以上所有15室住客撤離至檢疫中心。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今在疫情記者會上表示，貴東樓全座居民要強制檢測。

袁國勇指出，貴東樓情況與3月曾出現3宗個案的大埔富亨邨亨泰樓較似，均可能與擾流效應相關；與麗晶花園的爆發及2003年爆發SARS的淘大花園情況則不同。

疑24樓住戶開窗用抽油煙機　抽入樓下帶病毒氣霧

他解釋，23、24及29樓15室都有人確診，其中2315室因有4人確診，故空氣病毒載量很高，當開了廁所抽氣扇，較暖空氣被抽出室外後向上升；2415室貼近廚房窗口，戶主稱其中一名住客在廚房打開窗及開抽油煙機煮食，2415室的廚房窗口與2315室的廁所非常相近，致2315室帶有病毒微粒的氣霧（氣溶膠）抽進2415室，令單位內住客受感染。他呼籲市民，若家中廚房與其他單位廁所較接近，使用抽油煙機時要關窗。

糞便內病毒經通氣喉上屋頂　擾流效應致高層住戶感染

至於2915室亦有人染疫，袁國勇稱病毒原本不應由23樓傳染到29樓，但由於2315室住客糞便內的病毒經通氣喉上屋頂，在北風吹時產生「擾流效應」，將病毒吹至2915室。 

另外，貴東樓1906室住客染疫源頭不明，當局今晚亦會為其樓上及樓下兩層單位的住戶作檢測，暫不會要求撤離。

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