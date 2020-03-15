亨泰樓32及34樓戶染疫 10伙撤離 3個案同坐向 疑「擾流」致「下層傳頂層」

有立法會議員憂慮同期屋苑的排氣管都有播毒風險，促房署檢查。

3213室埃及團群組 夫10日確診

3413室住戶同日發病

本港昨增4宗確診，令累計個案增至142宗。昨新確診的59歲男子居於富亨邨亨泰樓3413室；本月10和11日確診的埃及團夫婦，正住在新確診者樓下的3213室，他們互不相識；兩層不共用升降機。翻查資料，32樓夫婦在3月6和7日先後發病，3月7日回港、10日入院；34樓患者在3月10日發病。

港大微生物學系講座教授袁國勇、衛生防護中心總監黃加慶、衛生防護中心傳染病處主任張竹君等昨晚約7時進入亨泰樓調查，逗留1個多小時後離開。中心在9時許宣布，將亨泰樓29至34樓的13及14室居民撤離，即除了確診個案所居住單位外，共10戶居民要入住檢疫中心。

袁國勇：未知先後確診原因

疑帶毒糞便霧化 天台糞渠通氣口噴出

袁國勇說，現未找到兩層住戶先後確診原因，有別於康美樓可能高層傳低層，今次32樓患者較34樓患者早病發，而32樓患者糞便驗出帶病毒，故可能是32樓患者糞便中的病毒，因霧化而沿喉管升到天台的糞渠通氣口噴出；一般情况下，天台很大風，會將病毒稀釋，但若只有微風，就會產生「擾流效應」，風將病毒帶到高層單位內。他說，擾流效應一般只影響最高的5層單位，但為「穩陣」起見，昨晚撤離最高的6層單位住戶。

副環境局長謝展寰稱，由於13和14室共用天井，故一併撤離14室單位最高6層住戶。他又說，一般而言天台糞渠通氣口有2至3米高，病毒應不會吹到高層單位內，但亨泰樓的糞渠通氣口較矮，至於具體長度，他說沒詳細量度，當局會在兩個有確診者的單位，以及天台糞渠通氣口取環境樣本化驗。

3213室切斷排氣管 憂播毒下層 將檢查28層及以下單位

謝又說，發現3213室住戶將廁所的排氣管切斷，雖然該單位確診者不是因此受感染，但擔心樓下的單位有人切斷排氣管，令樓下住戶經排氣管感染到樓上單位的病毒，故會檢查28層及以下的13室單位有否切斷排氣喉。他說亨泰樓大部分都是私人單位，自康美樓事件後，房署已檢查其管轄的單位，當中包括亨泰樓28樓及以下的11個13室單位，曾改裝的都已修正，其餘17個單位要再檢查。

據了解，兩個確診者的單位屬已出售的租置單位。衛生防護中心指有病徵的亨泰樓13及14室居民會送院，無病徵者會化驗深喉唾液；昨晚約10時有一男子經救護車送院。

工程師促房署檢查公屋喉管

資深土木工程師倪學仁說，通氣喉（vent pipe）出口一般應有球狀金屬網防止老鼠進入，並應高出天台地台面至少2米半，但早期對通氣喉的高度標準或較短，他認為房署應檢查全部公屋的喉管是否符現時標準，以確保居民安全。立法會房屋事務委員會主席柯創盛說，今次情况令人擔心同期屋苑的排氣管會否有播毒風險，促房署先檢查與亨泰樓相同樓型的屋苑喉管，再主動檢查不同樓型屋苑的各喉管。

明報記者

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676