新冠肺炎｜本港今增95宗確診41宗源頭不明　彩雲邨明麗樓3單位錄4宗個案 (16:43)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，彩雲邨明麗樓今日新增一宗個案，至今有3個單位共4名確診者，當中一人屬歌舞群組；衛生防護中心將到該大廈派發樣本收集瓶。3個單位中，有兩個單位屬同層，有兩個是樓上樓下單位。

麗晶花園第6座、葵盛西邨第8座居民要再做檢測

麗晶花園第6座D室增3宗個案，至今涉及共6個單位；葵盛西邨第8座5樓增一宗個案，累計涉及共9個單位、15人染疫。張竹君稱，當局將再為上述兩大廈居民進行病毒檢測，葵盛西邨第8座居民需在12月18至22日接受檢測；麗晶花園第6座居民需於12月20至24日接受檢測。

張竹君亦提及一名源頭不明個案，患者於天晉匯一期翹子醫務中心任助理，於12月5日最後上班，12月7日開始咳嗽，衛生防護中心會跟進診所職員及病人。

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