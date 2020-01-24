新冠肺炎｜本港今增95宗確診41宗源頭不明　彩雲邨明麗樓3單位錄4宗個案 (16:43)

截至今日（13日）凌晨零時，本港新增95宗新型冠狀病毒確診個案，當中92宗屬本地感染。本地個案中，41宗源頭不明，歌舞群組增7宗個案（包括1宗自葵盛西邨、4宗自麗晶花園）。初步陽性錄得逾70宗。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，彩雲邨明麗樓今日新增一宗個案，至今有3個單位共4名確診者，當中一人屬歌舞群組；衛生防護中心將到該大廈派發樣本收集瓶。3個單位中，有兩個單位屬同層，有兩個是樓上樓下單位。
麗晶花園第6座、葵盛西邨第8座居民要再做檢測
麗晶花園第6座D室增3宗個案，至今涉及共6個單位；葵盛西邨第8座5樓增一宗個案，累計涉及共9個單位、15人染疫。張竹君稱，當局將再為上述兩大廈居民進行病毒檢測，葵盛西邨第8座居民需在12月18至22日接受檢測；麗晶花園第6座居民需於12月20至24日接受檢測。
張竹君亦提及一名源頭不明個案，患者於天晉匯一期翹子醫務中心任助理，於12月5日最後上班，12月7日開始咳嗽，衛生防護中心會跟進診所職員及病人。
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