新冠肺炎｜許樹昌：輝瑞疫苗抵港須醫院稀釋後5日內使用　私醫初期或難自行購得疫苗 (11:00)

港府昨公布（11日）達成或即將達成3種新冠疫苗的採購協議，當中德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗，需要在攝氏零下70度環境儲存，注射前要用生理鹽水稀釋。政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）在商台節目《政經星期六》表示，港府將使用現時輝瑞委託復星醫藥於內地生產的疫苗，運送時間較短，更易維持疫苗溫度。許樹昌稱，有關疫苗運抵香港後要在乾淨的環境下稀釋，稀釋5日內須使用；稀釋疫苗必須在醫院進行，私家醫生不能自行稀釋。
被問到私家醫生可否為市民注射疫苗，許樹昌指出，早期疫苗大多為政府訂購，私家醫生在初期未必自行買到疫苗；稱若政府有需要，可找私家醫生協助為市民注射中國科興疫苗及英國牛津大學參與研發的阿斯利康疫苗。
許樹昌表示，市民毋須過於擔心注射哪種疫苗，因每種疫苗都經過一定程序及試驗才獲批生產。他稱，首批疫苗將會優先為60歲以上的人、長期病患者、醫護人員，以及老人院和殘疾院舍的工作人員接種，其後全港市民亦陸續可接種疫苗。
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