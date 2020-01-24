第二季貧窮戶失業超10萬　四分三不在綜援網　樂施會：施政報告無就失業對症下藥 (14:44)

樂施會指出，今年第二季的貧窮住戶的失業人數（10.94萬）佔整體失業人數45.5%，較去年同期的36.7%高出8.8個百分點。該批貧窮住戶失業人口當中，逾半（5.73萬人）已持續失業3個月或以上，逾兩成更失業達半年以上。失業者以中老年最多，45至59歲的貧窮住戶失業人數總和佔總數近四成（4.25萬人），但在升幅上，以25至29歲的青年升幅最明顯，較去年同期多逾2.4倍人失業（第二季為1.2萬人）。

樂施會署理港澳台項目總監黃碩紅表示，港府呼籲失業者申請綜緩，惟大部分貧窮住戶失業者不在綜援網內，「唔係好發揮到作用」。樂施會建議政府透過關愛基金向貧窮線下的失業者，每人發放不少於6個月、每月不少於5000元的短期失業津貼， 預計會有約8萬人受惠，涉及約24億元開支。

另外，樂施會估計，疫情下部分貼近最低工資的工友，將被減薪至最低工資水平。樂施會總裁曾迦慧表示反對凍結最低工資，認為應調升最低工資水平至不低於每小時41.4元，以確保升幅追上通脹。

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