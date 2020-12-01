DR美容誤殺案　女醫生誤殺罪名成立 (18:43)

被告麥允齡（39歲）被控於2012年10月10日，在香港連同DR集團創辦人周向榮及實驗室技術員陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳（終年46歲）。

控罪稱，被告身為正式註冊醫生，代表DR集團向死者施用一項名為CIK療程的產品時，沒有採取合理謹慎的安全措施，包括沒確保相關血製品是由合資格者和實驗所配製及製造、沒確保血製品在使用前不受污染，以及未有在施用療程前取得陳宛琳的正式同意等。

控方開案陳辭指出，被告於2012年10月3日為死者施以療程，但死者於4小時後感到不適，及後被驗出受「膿腫分枝桿菌」感染而出現敗血性休克，最終因多重器官衰竭不治。

麥允齡於2017年與DR集團創辦人周向榮及實驗室技術員陳冠忠一同面對誤殺罪受審，周向榮及陳冠忠被裁定誤殺罪成，分別判囚12年及10年，而麥允齡則未能達成有效裁決。