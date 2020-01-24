周梓樂死因庭｜消防處稱需時找律師　官押後研訊一周斥不負責任：搵律師好難咩？ (11:35)

死因庭上周五（4日）發現的新閉路電視片段中，救護車A344停車時間與救護員早前口供不同，昨日（7日）休庭一天讓各方處理事務。今日開庭時，代表警方的大律師熊健民表示，昨午發現由他一併代表警方及消防處做法不妥，原因不方便透露。其後，消防區長張傲天稱昨跟律政司開會，認為要多點時間安排法律代表。

裁判官聞言即表示「唔可以畀無限時間你哋，無理由幾日都搵唔到，搵律師好難咩𠵱家？」他認為「律政司應要考慮這個研訊的急切性」，又稱不會批准消防處代表申請，更斥消防處代表「呢個唔係一個負責任嘅陳辭」。

張傲天在法庭小休後取得指示，向死因庭要求押後一周以安排律師代表及查看案情資料。裁判官批准其申請，並要求消防處律師代表本周五（11日）下午4時前通知死因庭是否要重召任何證人。

裁判官指出死因庭難以如期在本月18日完成，至於死因庭是會在原定結束日子後繼續，還是要暫停一段日子再續，則要在下周決定。他表示，拖延對陪審團及每個參與者都不理想。

周梓樂父親散庭後表示體諒消防處，被問到會否擔心死因庭被拖延，他說死因庭始終「是不開心的事，壓力好大」。至於裁判官在庭上表示將會播放廣明苑外圍、肇事停車場及尚德商場的新閉路電視，他認為有新證供及影片，「令真相更接近」。

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