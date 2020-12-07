新冠肺炎｜葵盛西邨8座近百居民排隊檢測　居民稱沒考慮搬走 (10:59)

葵盛西邨第8座昨（6日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案，全部都是5樓居民。政府今（7日）在葵盛社區會堂為該座居民免費做咽喉及鼻咽拭子檢測，早上近10時已有近百名居民排隊。有小朋友表示該座出現確診個案後，母親禁止他出街玩；另有居民認為大廈衛生不俗，但會減少外出，「㩒𨋢用紙隔住」。
6樓住戶廖太帶同9歲兒子做檢測。廖小朋友表示該座有確診後，「佢（母親）唔畀我出去玩，出去都無朋友」，覺得好悶。而廖太稱上周六（5日）已知大廈有3宗確診，同日已做檢測，結果呈陰性，不料昨日公布確診數字更多，故今日再做一次。被問及會否暫時搬走，她稱沒考慮，但出入會小心點。
70多歲、住高層的譚太則表示「噚晚沖乾淨涼無落樓（取檢測瓶）」，亦擔心自己不懂吐口水，所以今早排隊做檢測。她說居住該處40多年，認為大廈衛生不俗，「走廊有人掃」，不過聽聞病毒或由共用設施傳播，她會減少外出買餸次數，「㩒𨋢用紙隔住，㩒完即刻掉咗佢！」
另外，第8座陸續有居民在大堂取檢測樣本瓶，但未見有居民撤走。陳女士的七旬母親獨居在21樓，昨得悉大廈有確診後今早來送食物予母親，因不想老人家出入。陳女士稱母親食素，「搬出來有少少困難」，因此母親暫未打算搬走，又稱母親不擔心染疫。
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