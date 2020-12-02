許智峯丹麥相片曝光　當地接洽人稱許智峯安全　暫無計劃尋求政治庇護 (23:11)

許智峯在當地向美聯社表示，會要求丹麥及歐盟國家為香港受迫害的示威者提供庇護，但無提及自己會否尋求庇護。替許智峯安排當地行程的團體負責人Thomas Rohden回應本報查詢，說他現時與許智峯一起，許狀態安全，他目前無計劃在丹麥尋求政治庇護。

許智峯現有多達9項控罪在身。他11月26日因「光復屯門公園」案提堂，法官當時批准許智峯出發前72小時通知法庭及警方。許智峯的職員日前表示，許智峯在11月30日至12月4日前往丹麥，出席環團有關氣候變化的會議。對於有報道稱許的家人離港，職員及多名黨友均不知情。

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