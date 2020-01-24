新冠肺炎｜亞博館社區治療設施明加開兩館　提供500病牀及20負氣壓艙 (19:26)

負責場館的天水圍醫院急症科顧問醫生李立業表示，亞博1號及2號場館已接收近370人，惟疫情未見緩和趨勢，故有需要明日起啟用8號及10號場館。

他表示，8號及10號館增設20間負氣壓艙，每間房4張病牀，設有雙重門。負氣壓艙主要有3個用途，分別用於為病人做較私隱的檢查，包括婦科檢查、心電圖等，惟暫時現場的負壓病房並無屏風或其他措施遮蔽透明玻璃。其次，病人需要做高風險程序，例如急救、抽取黏液等，便會安排進入負氣壓艙。

另一方面，局方留意到同一家庭確診者分散入住不同病格，局方將安排同一家庭、有自理能力的成員入住同一負氣壓艙，但不適用於幼童。

人手方面，1、2、8、10號場館共有28名醫生，約100名護士治療病人，局方會繼續招募人手。

至於為何新增緊急按鈕，李立業認為對有自理能力的病人作用不大，但考慮到不少60歲以上的人確診，場館不排除將來接收有自理能力但60歲以上的人，故增設相關設備。

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